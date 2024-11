Près de Rouen. Une jeune femme de 16 ans, Angie Piguel, portée disparue

Elle fait désormais l'objet d'un avis de disparition inquiétante et d'un appel à témoins, lancé par la police de Seine-Maritime.

Angie Piguel, une jeune femme de 16 ans qui habite Grand-Couronne, est portée disparue depuis le 8 novembre. Elle était alors vêtue d'un bas de jogging gris, d'un haut noir, d'une veste en cuir noir et d'un sac à main noir. Elle mesure 1,58m, a les cheveux longs et châtains clairs et a un éléphant tatoué sur l'avant-bras droit, précise une source policière, qui ne donne pas plus d'informations sur les circonstances éventuelles de sa disparition.

La jeune femme aurait été localisée pour la dernière fois lundi 18 novembre à Rouen, rue Constantine.

Si vous pensez disposer d'informations, contactez l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00.