Sur le port du Havre et dans le centre-ville, les agriculteurs disent non au Mercosur

Agriculture. Le Havre et son port, porte d'entrée du commerce européen, ont été visés par les adhérents de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs, lundi 18 novembre. Premier acte d'une nouvelle fronde agricole, cette fois orientée contre le traité de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur.