Normandie. Une opération impressionnante : mais pourquoi ces quatre crocodiles de Biotropica ont-ils été attrapés ?

Une opération insolite a eu lieu jeudi 7 novembre dans le parc zoologique Biotropica, situé à Val-de-Reuil dans l'Eure près de Rouen. Quatre crocodiles à museau allongé d'Afrique ont été attrapés par les équipes dans le but d'être envoyés à La ferme aux crocodiles, un autre parc zoologique situé à Pierrelatte dans la Drôme. Ils devraient arriver à bon port ce vendredi 8 novembre en fin de matinée.

"Il était temps de faire partir les adultes pour qu'ils se reproduisent ailleurs"

"Il s'agit d'une espèce qu'on héberge depuis l'ouverture" [de Biotropica en 2012 N.D.L.R.], explique Laëtitia Lassalle, assistante zoologique. "C'est aussi une espèce grandement menacée dans la nature", complète la spécialiste. Et à Biotropica, celle-ci "s'est bien reproduite puisqu'on a doublé la population captive européenne grâce aux petits qui sont nés chez nous", assure-t-elle. "Il était donc temps de faire partir les adultes [un mâle, Léon, et trois femelles N.D.L.R.] pour qu'ils se reproduisent ailleurs et éviter la consanguinité."

Une opération préparée

Et l'opération n'a pas été simple, car pour attraper quatre crocodiles à museau allongé d'Afrique, il faut être stratégique. "On voulait commencer par le mâle parce que c'est le plus costaud et potentiellement le plus agressif qui va venir au contact", relate François Huygue, directeur de Biotropica. "On le capture avec des cordes parce que les crocodiles sont de mauvais candidats à l'anesthésie", ajoute-t-il. En effet, ils arrivent "à retenir leur respiration pendant très longtemps donc pour leur sécurité, on préfère utiliser des cordes et des lassos", renchérit le directeur.

Et pour la suite ?

Le départ de ces quatre crocodiles est aussi l'occasion pour les équipes du site de faire des travaux en lieu et place de leur habitat. L'idée étant de pouvoir "mieux héberger les gavials du Gange, une autre espèce de crocodilien", qui pour l'instant vivaient dans l'enclos d'à côté.

L'espèce nommée "crocodile à museau allongé d'Afrique ou "faux gavial" ne quitte pas complètement Biotropica, car dans les mois à venir, un jeune mâle américain rejoindra les jeunes femelles nées à Biotropica pour qu'ici aussi, de nouvelles combinaisons génétiques soient permises.

Les travaux devraient commencer la semaine du 11 novembre et durer jusqu'au printemps prochain.

• A lire aussi. [Photos] Biotropica. Découvrez les nouveaux flamants roses du parc zoologique à Val-de-Reuil