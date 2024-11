L'Amour est dans le pré. Deux Ornais parodient l'émission et c'est "vraiment ça"

Vous le savez, on est particulièrement friands de L'Amour est dans le pré (d'ailleurs, rendez-vous ce soir pour la suite des aventures de Valentin !). Alors évidemment, lorsqu'on a vu la vidéo, on s'est empressé de cliquer.

Dans cette parodie savoureuse, nos agriculteurs d'un jour se livrent à une bataille d'ego et de faux pas qui ferait pâlir d'envie même les meilleurs moments de l'émission originale. On retrouve Catherine, du Calvados, qui incarne à la perfection les candidates qui prennent leurs prétendants pour des stagiaires.

Mais aussi Maurice, l'agriculteur fortuné, qui voit ses deux prétendantes s'affronter avec une rivalité digne des plus grands duels… Et tous les coups sont permis !

Les gags qui frappent juste

Un commentaire sur leur vidéo résume à merveille l'esprit de cette parodie : “Je regarde l'émission depuis toujours et en dehors de certains gags c'est tellement ça !!! Les nanas qui se tirent dans les pattes et le mec qui ne fait jamais de choix ou seulement si une des deux se barre. Les agriculteurs qui veulent des nanas de ouf mais qui sont eux-mêmes bofs… L'agricultrice qui cherche juste des bras pour la ferme et qui a la fin fini solo."

A vous de savourer