Seine-Maritime. Accident mortel de Manéglise, le conducteur condamné à 4 ans de prison

C'est un drame qui a marqué la région du Havre. Le 30 août dernier vers 3h15, un conducteur perdait le contrôle de sa voiture dans le giratoire de la RD925 à Manéglise. Tatiana, une adolescente de 17 ans, était tuée dans l'accident.

Le conducteur de 25 ans était jugé lundi 28 octobre devant le tribunal du Havre ainsi qu'un autre jeune, passager avant du véhicule. Le conducteur n'avait plus de permis de conduire, suspendu. Le prévenu a expliqué qu'il n'a "pas vu le giratoire. Il n'y avait pas de lampadaire", relatent nos confrères du Courrier Cauchois qui ont assisté à l'audience. Le conducteur s'est révélé négatif au contrôle d'alcoolémie et stupéfiants. On ne sait pas si lui et son passager avaient consommé du protoxyde d'azote (gaz hilarant vendu en grandes surfaces sous la forme de cartouches, pour les siphons à chantilly notamment) dont des fioles ont été retrouvées dans la voiture. Les deux protagonistes nient.

4 ans de prison ferme

Outre l'homicide involontaire pour le conducteur, on lui reproche, tout comme à son passager, la non-assistance à personne en danger. Sur les lieux de l'accident, les témoins ont parlé de jeunes désorientés et agressifs.

Le conducteur a été condamné à 4 ans de prison ferme avec maintien en détention. Il a l'interdiction de repasser son permis avant 5 ans. Son passager a été relaxé.