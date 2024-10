Télévision. "Le Juste Prix" spécial 31 octobre : une Normande fan de citrouilles chez Eric Antoine ce soir sur M6

A l'occasion des célébrations de jeudi 31 octobre, l'émission "Le Juste Prix" change de décor pour la semaine, avec une vitrine spécialement conçue pour l'occasion. Le jeu est animé par Eric Antoine, et le concept est le même depuis près de 40 ans : les candidats doivent estimer au plus près le prix d'articles du quotidien pour espérer les remporter. L'émission se déroule en plusieurs phases : des estimations, un jeu avec des défis amusants, la célèbre roue à faire tourner, et enfin, la vitrine finale remplie de cadeaux.

Et cette semaine, une candidate normande ne passera pas inaperçue…

Kelly Leroy, une Normande passionnée !

Pour Kelly Leroy, modèle photo et maman de trois enfants, participer à cette édition spéciale est une évidence. Originaire de Bolbec, Kelly ne laisse personne indifférent avec son style unique : des vêtements parsemés de petites touches qui rappellent sa passion pour les citrouilles et la fête du 31 octobre, qu'elle affectionne tant. "Je porte des habits citrouille toute l'année, ce sont mes vêtements à moi, pas un déguisement !" nous confie-t-elle avec le sourire. Sa signature ? Une citrouille tatouée dans le cou, en hommage à son thème favori !

Dans sa ville, elle ne passe pas inaperçue avec ce style particulier, mais elle s'assume complètement. Pour elle, la fête de la citrouille est synonyme de rires : "Ce n'est pas tant le frisson que le bonheur et le partage, c'est bon enfant !" Chaque année, le 31 octobre, Kelly se prépare pour offrir des bonbons, et elle n'a pas lésiné pour cette édition : "J'ai même acheté quatre gros sachets de provisions, comme ça je suis sûre que tous les enfants du quartier en auront !" s'amuse-t-elle. Elle ajoute en rigolant, “même si mon maquillage les effraie parfois un peu”.

Le plateau du Juste Prix envoûté

Lorsque la production du "Juste Prix" a annoncé rechercher des candidats “spécial 31 octobre”, son entourage a immédiatement pensé à elle. Kelly a été retenue pour le tournage qui a eu lieu le 24 septembre, et qui sera diffusé ce soir. "J'étais trop, trop contente d'être retenue pour le casting, c'était mon premier jeu télévisé et j'ai tout adoré : l'ambiance était super, les autres candidats aussi, Eric Antoine est adorable, marrant." Si bien qu'elle ne compte pas en rester là : “Je me suis réinscrite à d'autres émissions !”

Si Kelly garde le mystère sur sa performance lors de l'émission, elle confie tout de même avoir eu quelques difficultés : “J'étais tellement stressée que j'ai bégayé !”

Alors, ne ratez pas cette édition spéciale et retrouvez Kelly Leroy à 18h35 sur M6 pour découvrir si nous la retrouverons vendredi lors de la grande finale !