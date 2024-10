L'image a de quoi étonner. Un homme dans un lit, le tout fixé sur une remorque et tracté par une voiture a fait une balade dans les rues de Saint-Lô, dimanche 27 octobre dans la matinée. Qui est cette personne ? Quel est le but de cette promenade insolite ?

Un tournage de clip

Il s'agissait du tournage d'un clip de musique. L'artiste LyriX Lost Hours, aussi connu comme Mehdi Messehiq, a filmé la vidéo de son deuxième single. L'artiste pop-rock saint-lois sort un deuxième album en mai 2025 et avant, va diffuser un single par mois. Le premier (I Don't Wanna) Wake Up a été publié vendredi 25 octobre, et le second, Alone on my bed, le sera mardi 29 novembre.

"C'est assez spectaculaire", reconnaît l'artiste, aussi professeur d'anglais, qui chante en anglais. Il ajoute : "On est rarement transporté dans les rues en étant allongé. C'est vraiment chouette." Il a aussi noté avoir une vue sur le haut des remparts et des immeubles qui ne sont pas forcément beaucoup regardés.