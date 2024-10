Dives-sur-Mer. Le phénomène Alex Lanier raconté par son papa

Jamais un badiste tricolore n'avait atteint la 15e place mondiale. Record battu pour Alex Lanier, qui a frappé ses premiers volants dans le gymnase de Dives-sur-Mer. Ses parents, Estelle et David, pratiquaient la discipline pour le loisir. "Il avait seulement 3 ans, il prenait la raquette et renvoyait le volant, faisait des coups droits, ou revers…" s'étonnait déjà son père. Il lui faudra alors attendre ses 5 ans et demi pour disputer sa première compétition, et atteindre la finale face à des jeunes de 8 ou 9 ans.

"Un jour, il sera très, très fort"

Le jeune progresse, est constamment surclassé, et rafle tout sur la scène européenne. "Jamais un Français n'avait été champion d'Europe chez les U15, U17 et U19", rappelle David Lanier. Surtout, Alex progresse constamment, sans connaître de plafond de verre. "Il nous étonne encore, car il arrive à faire toujours mieux, poursuit son père. Les aptitudes, il les a, nous le savons, mais il progresse vraiment à une vitesse exceptionnelle. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'un jour il sera très très fort, pour intégrer le top 5, voir devenir numéro un mondial." Et pourquoi pas glaner l'or aux prochains JO ? "Le graal, c'est surtout qu'il réalise ses objectifs. Mais bien sûr, en tant que parents, nous serions heureux qu'il devienne champion olympique !"

A la mi-août, Alex Lanier s'est vraiment révélé aux yeux de tous, remportant le Super 750 du Japon. Ses parents ont suivi ses exploits à distance. "On mettait un réveil la nuit, et on vibrait devant l'ordinateur, plaisante David. C'était grandiose." Récemment, le badiste a confirmé, réitérant ses belles performances en Finlande et au Danemark, lui permettant donc de progresser au classement. Mais son père prévient. "C'est une étape. C'est prometteur, mais il faut encore progresser."