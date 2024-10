Quel avenir pour la baleine à bosse aperçue dans l'estuaire de la Seine depuis plusieurs jours, dont le mercredi 16 octobre ? Les associations de protection animale comme Sea Shepherd France s'interrogent face à cette présence de mammifères marins de plus en plus fréquente dans le fleuve. Pour rappel, en juin 2022, une orque a été retrouvée dans la Seine. En août de la même année, un béluga s'était aussi égaré dans une écluse de la Seine à Notre-Dame-de-la-Garenne tout comme un phoque veau marin, aperçu au niveau du barrage de Poses-Amfreville.

L'estuaire du Havre, point d'entrée des mammifères marins

"Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir une idée de son état de santé pour savoir si elle a été désorientée du fait d'un problème de santé, si c'est une problématique liée au bruit, assure Lamya Essemlali, présidente de l'association Sea Shepherd France. Cet estuaire du Havre a été malheureusement le point d'entrée de plusieurs mammifères marins donc ça pose question", renchérit la spécialiste.

"Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations précises sur son état de santé. On est en contact avec les services de l'Etat." L'association compte en effet mobiliser l'un de ses bateaux pour aller sur place afin de la surveiller et voir comment stopper sa progression. "Notre inquiétude, c'est qu'elle s'enfonce davantage, puisque plus elle s'éloigne de l'estuaire et plus ça va être compliqué pour elle", explique Lamya.

"Si elle reste là, elle est condamnée"

Un autre facteur à prendre en compte, c'est aussi le trafic maritime qui est important dans la Seine. Il génère à la fois des bruits pouvant perturber l'animal et peut aussi provoquer de potentielles collisions. "Si la baleine reste là, elle est condamnée, regrette la responsable de Sea Shepherd France. Les baleines à bosse ne sont pas adaptées à l'eau douce et la Seine est extrêmement polluée donc plus elle passera de temps là, moins ses chances de survie seront grandes."

Après un béluga puis un phoque dans la Seine, une baleine à bosse

"On n'a pas d'explication sur les raisons qui amènent ces mammifères marins à se retrouver dans la Seine, déclare Lamya Essemlali. C'est extrêmement problématique et on voit une recrudescence de ces phénomènes et avec des animaux vraiment insolites", ajoute-t-elle. "C'est très inquiétant pour la survie de ces animaux", conclut-elle.

Si vous apercevez la baleine à bosse, il faut faire remonter l'information auprès de Sea Shepherd ou aux autorités et vous tenir éloigné de l'animal.

• A lire aussi. [Photos]. Top 8 des animaux insolites retrouvés dans la Seine