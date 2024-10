[Photos] Cherbourg. Un paquebot de luxe en escale

Lundi 14 octobre, le paquebot de luxe de la compagnie Cunard a fait sa première escale en France. Arrivé vers 6h30 quai de France à Cherbourg, le navire a déversé ses quelque 3 000 passagers et 1 200 membres d'équipage dans le port de Cherbourg

Une ville embarquée

Avec ses 14 ponts et plus de 320 mètres de long, le paquebot contient à son bord tout le nécessaire pour offrir aux croisiéristes une vie paradisiaque.

Quand le bateau est au large, les passagers peuvent passer du temps dans l'un des nombreux bars présents sur le bateau.

Bars, spas, piscines, boutiques de luxe, salle de cinéma, et plus de 1 300 cabines, le bateau est une ville à part entière.

Dans le bateau, tout a été pensé pour offrir aux passagers une vie paradisiaque. On trouve aussi bien des restaurants que des piscines ou même un casino.

"A bord, on a tout le personnel pour des hôtels, mais aussi des équipes complètes pour les cuisines des restaurants avec pâtissiers, boulangers et sommeliers, à bord on a aussi des musiciens, des électriciens ou encore des menuisiers", explique Marine Gohon Maudin, la référente francophone du navire.

En haut du bateau, sous la grande verrière, les croisiéristes peuvent se baigner dans la piscine couverte. En face, les transats et un écran géant permettent des séances de cinéma sous les étoiles.

Et à l'extrémité du bateau, une salle de cérémonie pour célébrer les cultes religieux, et même les mariages !

Un bateau de luxe, entre modernité et tradition

Baptisé le 3 juin dernier à Liverpool, le Queen Anne est le dernier paquebot de la compagnie Cunard, réputée pour ses croisières de luxe. Avec ce nouveau navire, Cunard a voulu garder les symboles de la compagnie tout en le modernisant "Pour cela, nous avons fait appel à trois cabinets d'architectes d'intérieur réputés pour les hôtels de luxe. Deux sont londoniens et un français", soulignent les représentant de la compagnie Cunard.

La décoration des intérieurs a été pensée pour créer un univers à la fois moderne et dans la tradition de la compagnie Cunard.

Le cabinet Sybille de Margerie a designé le Spa, la Queens Room et environ la moitié des suites. "On a dû casser les codes pour arriver à un intérieur à la fois moderne et dans la tradition de la compagnie Cunard", explique Thomas Kolmüller, le directeur du studio de Margerie à Paris.

L'agence Sybille de Margerie a désigné une grande partie de l'intérieur du bateau, dont cet espace détente près des spas.

Par endroits, les architectes ont conceptualisé les intérieurs de la moquette au plafond en passant par les meubles et tapisseries.

En plus des traditionnels sushis, le restaurant japonais propose aux croisiéristes des dégustations de saké.

En plus des restaurants ordinaires, le bateau compte des restaurants japonais, indien et méditerranéen.