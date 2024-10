[En images]. Ouistreham se prépare et anticipe le débordement du Canal

Comme l'a récemment montré l'actualité en France, peu de communes sont à l'abri face aux crues. Les communes traversées par des cours d'eau encore moins, ce qui est le cas de Ouistreham. Située sur le bord du Canal de Caen, la Ville anticipe son débordement, s'exerçant à mettre en place des barrages anti-inondations.

Initialement, le niveau de l'eau du canal de Caen est de 7m50. "Nous avons une alerte, dès qu'il atteint 8m50, les barrages sont posés." Si le niveau monte jusqu'à 8m70, la population est évacuée.

"Ne pas prévoir, c'est déjà gémir"

Une soixantaine d'agents se sont rassemblés, jeudi 10 octobre, pour un exercice grandeur nature. "Quand le canal est en crue, il faut réussir à le maintenir", explique à la petite troupe Franck Cordier, responsable à Ouistreham pour Ports de Normandie. Il continue : "Nous avons dans nos procédures la mise en place de batardeaux [barrages provisoires, N.D.L.R.], pour que le Canal ne déborde pas, et inonde les habitations comme ce fut le cas en 1995." Mis en place suite à cet épisode, ils n'ont depuis jamais eu à être déployés en conditions réelles. Aujourd'hui, il y a de nouvelles équipes à former, et "cela permet aussi de vérifier le matériel".

Comme disait Léonard de Vinci : "Ne pas prévoir, c'est déjà gémir." Alors au travail ! "Il y en a quatre à monter."

La mise en place des quatre batardeaux nécessite au moins 200 sacs de sable et une quinzaine de grandes planches. "Nous avons la capacité de tout déployer en moins de vingt minutes."

Les barrages sont situés sur les points d'affaissements de la digue, où l'eau peut s'engouffrer. "Tout le quai Charcot est référencé comme un point faible, qui pourrait nuire aux habitations de la ville."

"Sur ces points nous venons mettre des batardeaux : des planches en bois maintenues par des piquets en fer, avec des sacs de sable devant pour l'étanchéité." Cela permet ainsi de rajouter 40cm de hauteur à la digue.

Fin de l'opération, les quatre barrages sont posés. "L'exercice anti-inondations est une réussite, les équipes sont prêtes, mais nous espérons ne jamais avoir à nous en servir." Le même dispositif existe à Caen.