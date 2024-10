Sud Manche. Un entrepôt de stockage de boisson en feu

L'incendie a démarré jeudi 3 octobre 2024 vers 23h30 à Sartilly, dans la zone artisanale de la route de Carolles. Vendredi 4 octobre, vers 5h du matin, les pompiers étaient toujours en train de lutter contre les flammes. Un feu a pris dans un entrepôt de stockage de boisson de 3300m2. Pour l'instant, trois camions et un important stock de fûts de bière ont pu être sauvegardés. Il pourrait s'agir de la Maison Malplanche.

L'entrepôt fait 3300m2. - SDIS 50

De nombreux moyens engagés

Pour lutter contre l'incendie, 90 pompiers sont mobilisés, avec aussi quatre fourgons incendie, trois porteurs d'eau, deux échelles et un bras élévateur. Il y a aussi un dévidoir automobile, une cellule émulseur, un fourgon secours routier, deux véhicules de soutien, un soutien sanitaire (ambulance, infirmier, véhicule de soutien) et un échelon de commandement de site. Les soldats du feu sont issus de treize centres de secours différents : Sartilly, Granville, Villedieu, Avranches, Bréhal, Tessy, Cherbourg, Coutances, Saint-Lô, La Haye-Pesnel, Canisy, Lessay et Tourlaville.

90 pompiers sont mobilisés... - SDIS 50

... avec de nombreux moyens, notamment deux échelles. - SDIS 50

Les pompiers luttaient encore contre les flammes vers 5h du matin vendredi. - SDIS 50