Jeu. Gagnez deux places pour le spectacle d'Ilyes Djadel au Carré des Docks du Havre samedi 5 octobre

En 2024, Ilyes Djadel est en tournée dans toute la France, Suisse et Belgique avec notamment trois dates exceptionnelles à La Cigale en juin. Devenu incontournable, Ilyes Djadel ne s'arrête pas là et prolonge le VRAI Tour à l'automne 2024 en choisissant des salles toujours plus grandes comme ici avec le Carré des Docks du Havre.

