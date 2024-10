Caen. La fête de la Science pour en savoir plus sur la Normande

Saviez-vous qu'il y a plusieurs centaines de millions d'années, le Cotentin n'était pas rattaché au reste de la Normandie ? Que la plaine de Caen était sous l'eau, ou bien qu'une espèce de dinosaure était exposée uniquement à Caen ?

C'est ce que vous allez découvrir dans la visite "La vie marine en Normandie, les fossiles racontent", du 7 au 12 octobre prochain.

Si la journée est réservée aux scolaires, le grand public peut admirer cette exposition dans le cadre de la fête de la Science de 17h à 19h ou bien le samedi de 10h à 18h.

L'utilité des fossiles

pour connaître notre environnement

Au cœur de cette visite, vous êtes emmené "d'époque en époque pour découvrir l'évolution progressive de la Normandie dans sa globalité, dont une grande partie s'est déroulée sous l'eau", explique Régis Carin, professeur d'université à la retraite et professeur émérite de l'université de Caen.

Comme le présente Régis Carin : "Nous avons classé une cinquantaine de vitrines dans l'ordre chronologique. On y trouve forcément des roches et des fossiles qui ont été retrouvés dans la région. Les deux sont intimement liés et il faut savoir que c'est plus facile de retrouver des fossiles qui se sont formés dans l'eau."

Le professeur détaille également que la découverte de certains fossiles "permet de dater l'environnement. Ce qui permet de savoir quand s'est formée la pierre de Caen par exemple".

Petit plus de cette exposition, vous aurez la chance d'admirer un dinosaure visible uniquement à Caen. "On a le reste d'un Lophostropheus airelensis. Il est relativement petit, environ 3 ou 4 mètres d'envergure, mais ce sont des restes de l'animal que l'on retrouve uniquement dans la région."