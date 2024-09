Près de Saint-Lô. Ce Manchois part à la conquête de nouveaux titres au concours des légumes géants

Samuel Brault, qui habite Le Dézert près de Saint-Lô, va chercher un vingtième titre de champion de France. Son domaine d'excellence se trouve dans son jardin. Il fait pousser des légumes géants. Dimanche 29 septembre, il sera en compétition des légumes géants à La Roche-sur-Yon en Vendée. Cette année, ils seront trois représentants de la Manche, Samuel Brault, son fils et un de leurs amis.

Samuel Brault part en compétition avec plusieurs légumes : tomate, potiron, grosses gourdes, longues gourdes, pastèque, citrouille de plein champ et courgette marrow. La récolte de cette année n'a pas été facile à faire pousser. Cette année a été "la pire de toutes", assure le jardinier, à cause de la météo. Il précise : "Le printemps a été pourri, trop froid, trop de vent, de pluie et l'été a été moche. Les légumes ont poussé mais en dent de scie, pas comme je le voulais." Avec ces conditions, il a peur de ne pas réussir à battre son record en termes de poids. "J'ai un potiron très beau", se rassure-t-il, bien orange avec une belle forme. Certains de ses légumes ont une belle sonorité, vibrent bien quand on les tapote, ce qui est prometteur selon Samuel Brault, mais rien n'indique le poids qu'ils peuvent faire. Cette année, le nombre de compétiteurs est en augmentation, ce qui rend le concours plus difficile.