Musique. Orelsan annonce un nouveau film

Après le succès de Comment c'est loin en 2015, qui retraçait leur jeunesse à Caen avec humour et sincérité, Orelsan et Gringe pourraient bien récidiver… ou presque. Lors d'une interview sur Skyrock pour la promotion de l'album solo de Gringe, Orelsan a dévoilé, presque en catimini, une information pourtant majeure : un nouveau film est en cours de montage.

"On a fini le tournage, plus ou moins, et on est en montage", a-t-il déclaré sobrement au micro, avant d'ajouter, lorsqu'on lui demande la date de sortie : "On sait pas trop pour l'instant, il sortira quand il sera bien."

Une équipe fidèle mais sans Gringe ?

Ce nouveau projet cinématographique réunit une fois de plus l'équipe d'Orelsan : Ablaye, son producteur, et Skread, son ami de longue date et compositeur attitré. Le trio a travaillé ensemble sur ce film, mais un détail intrigue les fans : Gringe, pourtant toujours aux côtés d'Orelsan pour les projets marquants, semble absent du casting.

"On garde le mystère", sourit Orelsan, laissant planer le doute.

Un projet dans l'ombre, mais très attendu

Pour l'instant, peu de détails ont filtré sur le thème, le lieu ou même l'histoire du film. Ce qui est certain, c'est que le projet avance à grands pas, avec la promesse d'une sortie à venir.