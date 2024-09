Télévision. Koh-Lanta : les secrets de l'émission dévoilés par un ancien candidat

Brice a marqué Koh-Lanta : Les 4 Terres en 2020. Représentant la tribu orange du Grand Ouest, il est allé jusqu'en finale face à Alexandra et Loïc. Mais au-delà des épreuves et des stratégies, l'aventure Koh-Lanta est aussi faite de moments méconnus du grand public. Brice nous dévoile quelques secrets bien gardés du célèbre jeu d'aventure de TF1, présenté par Denis Brogniart.

La grande question du brossage des dents

"Quand on se brosse pour la première fois les dents (moi après 25 jours), on constate qu'elles ne sont pas sales du tout puisqu'on ne mange rien ! On pue de la gueule, par contre, et on pourrait tuer un éléphant à 15m."

On fera plus attention cette saison aux détournements de tête lorsque les candidats se parlent entre eux…

Pas de contact avec le monde extérieur… et pas d'alcool !

"Quand nous arrivons dans la résidence du jury final, après la réunification, nous n'avons toujours AUCUN contact avec la France ! Nous n'avons pas nos téléphones, pas d'ordinateur, pas de télé. Nous n'avons pas non plus le droit de boire d'alcool."

Après la réunification, les candidats ne reprennent pas une vie "normale". Ils sont coupés du monde jusqu'à la fin de l'aventure, et le cocktail pour fêter ça est lui aussi oublié, sûrement par peur des excès, surtout après un mois d'abstinence.

Le mystère préservé jusqu'au bout

"Quand on prend le bateau pour aller à une épreuve, le bateau est bâché tout autour de nous pour nous désorienter et n'avoir AUCUNE idée de l'endroit où l'on va."

Koh Lanta ce n'est qu'un grand BAFA finalement

"Avant que l'épreuve ne débute, un membre de la production nous montre le parcours que l'on doit faire au ralenti !"

Dormir sur l'île du conseil, c'est (presque) pire

"Quand on va au conseil, on dort sur l'île du conseil car les bateaux n'ont pas le droit de naviguer de nuit. On dort sur des nattes en bois et on a une coco à se partager pour toute l'équipe. C'est moins confortable que notre camp !"

Deux heures de conseil sur un bout de bois

"Sachez qu'en général le temps que l'on passe au conseil est au minimum de 2h, le cul assis sur un bout de bois… c'est horrible en vrai."

Brice Petit a dévoilé tout cela sur ses réseaux sociaux, si vous souhaitez plonger dans les coulisses de l'émission : on vous invite à le suivre !