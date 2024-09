Près de Sainte-Mère-Eglise. Une voiture entre en collision avec une moto

Mardi 3 septembre vers 19h30, les pompiers du Cotentin sont intervenus sur la RD14 à Foucarville près de Sainte-Mère-Eglise, pour un accident de la circulation entre une moto et une voiture, impliquant trois personnes. Légèrement blessés, le conducteur et le passager de la moto ont été transportés à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Le conducteur de la voiture est indemne. 9 sapeurs-pompiers et 4 véhicules, venant des centres de Montebourg et de Sainte-Mère-Eglise ont été engagés sur les lieux.