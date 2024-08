[Interview] Cherbourg. Qui peut emmener Jeanine à Paris pour voir son fils aux Jeux paralympiques ?

C'est une maman très fière de son fils. Jeanine Letulle, 90 ans, habitant Cherbourg, souhaiterait assister aux épreuves de tir à l'arc de son fils Damien, à l'occasion des Jeux paralympiques à Paris qui auront lieu du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre. Celles-ci afficheraient complet et se dérouleront le dimanche 1er septembre dès 9h sur l'esplanade des Invalides près de la tour Eiffel.

La première supportrice

Damien Letulle, 51 ans, est bien connu dans le monde du tir à l'arc. Il fut l'ancien président de l'Octeville Hague Sports. Désormais installé depuis quelques années près de Nantes, le Cherbourgeois avait participé en 1996 aux Jeux olympiques d'Atlanta. Un an plus tard, une grave chute l'avait laissé tétraplégique. Jeanine a assisté à de nombreuses compétitions de son fils. A Paris, elle souhaite conserver son titre de supportrice numéro 1. Sauf qu'elle n'a ni billet ni moyen pour la transporter jusque dans la capitale, puis pour la guider. "C'est très important pour moi, d'abord, le 1er septembre est le jour de mon anniversaire et parce que c'est aux Invalides que Damien a été soigné après son accident en 1997, ce serait un beau cadeau de le voir décrocher la plus belle des médailles."

"Arrivée à Paris, je serai paumée"

Si son médecin peut essayer de l'emmener, elle n'a donc pas de ticket. "Je peux venir en train en partant de Cherbourg par exemple, ça ne me pose pas de problème mais arrivée à Paris, je serai paumée, d'autant que je marche mal. Il me faudrait une personne qui puisse me guider, m'emmener et me retenir une place."

Les épreuves commenceront à 9h. Si vous pouvez l'aider, merci de contacter la rédaction de Tendance Ouest par téléphone au 02 33 05 32 30 qui fera suivre.