Nécrologie. Alain Delon est décédé

Une icône du cinéma français s'en est allée. Alain Delon est mort ont annoncé ses trois enfants, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien, dimanche 18 août. L'acteur avait 88 ans. "Alain Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que (son chien) Loubo, ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de leur père. Il s'est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses trois enfants et des siens. […] Sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité, dans ce moment de deuil extrêmement douloureux", écrivent-ils dans un communiqué.

Alain Delon a joué dans Rocco et ses frères, Le Guépard, Le Samouraï, ou encore Borsalino. Son image dans le film La Piscine a été réutilisée pour faire la publicité d'un parfum Christian Dior. Alain Delon a eu une carrière de 60 ans, plus de 90 films tournés et de nombreuses récompenses comme une palme d'or à Canne en 2019 ou le César du meilleur acteur en 1985. Alain Delon était aussi connu pour sa vie privée. Il a été en couple avec Romy Schneider ou Mireille Darc.