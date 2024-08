SNCF. Les trains nocturnes rajoutés pour les JO 2024 supprimés pour les paralympiques, les internautes dénoncent une injustice

Lors des Jeux olympiques de Paris 2024, la SNCF avait mis en place des trains Nomad supplémentaires sur les lignes Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre pour répondre à la demande accrue de voyageurs se rendant en Normandie après les événements sportifs tardifs. Ces ajouts avaient permis de créer 16 000 places supplémentaires, offrant aux spectateurs la possibilité de rentrer chez eux, même après les épreuves nocturnes. Un train, par exemple, partait à 23h30 de Paris pour arriver à Cherbourg à 2h48, et un autre à 23h46 pour rejoindre Le Havre à 2h07.

Une promesse non tenue

La SNCF avait assuré que ces trains seraient également disponibles pendant les Jeux paralympiques, prévus du 28 août au 8 septembre. Cependant, la réalité s'est avérée bien différente. A l'approche des Jeux paralympiques, de nombreux voyageurs normands se sont retrouvés sans ces options de transport nocturne, contrairement à ce qui avait été promis dans les annonces précédentes.

Cette suppression a provoqué une vague d'indignation parmi les internautes et les habitants de la région, qui dénoncent une disparité de traitement entre les Jeux olympiques et paralympiques. "Les paralympiques, c'est 3,5 millions de spectateurs attendus. Ces gens-là rentrent à pied ?", a réagi un utilisateur de X (ex-Twitter), soulignant l'incohérence de la décision de la SNCF.

En réponse, la SNCF a justifié cette suppression en affirmant que les trains supplémentaires avaient été mis en place pour faire face à une "forte fréquentation attendue" durant les Jeux olympiques. Une explication qui n'a pas convaincu les usagers, pour qui l'ampleur des Jeux paralympiques justifie également une telle offre de transport.

Une injustice dénoncée par les internautes

Certains Normands avaient choisi de se rendre aux Jeux paralympiques, attirés par des prix plus abordables et des dates plus accessibles. Pour beaucoup, ces événements sont aussi l'occasion de soutenir des athlètes dans une compétition qui reflète des valeurs d'inclusivité et de résilience. Ces spectateurs, désireux de profiter de l'ambiance unique des Jeux, se retrouvent maintenant coincés, incapables de rentrer chez eux à cause de la suppression des trains Nomad tardifs. Cette situation renforce le sentiment d'injustice, avec une couverture médiatique et des services de transport moins équitables pour les Jeux paralympiques par rapport aux Jeux olympiques.