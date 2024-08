Carentan. Pourquoi le Dreknor a-t-il coulé ?

Quelle ne fut pas la surprise des habitants de Carentan, mardi 13 août, lors de leur balade matinale dans le port ? Alors qu'il était revenu début juillet après cinq mois de cale sèche pour de multiples réparations, le Dreknor, reconstitution taille réelle d'un drakkar, n'était plus vraiment là. La poupe et la proue étaient encore visibles, comme le bastingage affleurait à la surface de l'eau. Bref, le drakkar avait coulé.

Le Dreknor était bien sous l'eau le matin du 13 août, à Carentan.

Vite prévenue, l'association qui fait vivre le drakkar a tout fait pour le sortir de l'eau. Une grue est venue pour le remonter un peu, avec le niveau d'eau juste en-dessous des dames de nages (dispositif qui sert à fixer les rames), percées à même la coque. Des pompes ont ensuite pris le relais pour le vider, ce qui fut fait en un quart d'heure à peine selon des bénévoles de l'association, pour qui, finalement, il n'y a rien de bien grave.

Un coup de pompe

La cause de ce drame naval, bien loin du Titanic, est assez simple. Après cinq mois de travaux, le bois de la coque avait séché. Afin de remettre le bateau à nouveau en état de naviguer, il faut qu'il soit humide et qu'il gonfle. Dans les marais, il est de coutume d'immerger les plates (barque à fond plat) pour les étanchéifier. Cette technique a aussi servi pour faire des tonneaux. Le Dreknor était ainsi immergé avec de l'eau affleurant les dames de nage. Des pompes tournaient pour assurer qu'il ne coule pas complètement. Or, une pompe s'est arrêtée, et voilà le bateau sous l'eau et non dessus. C'est aussi simple que ça ! Mardi 13 août dans l'après-midi, le Dreknor était de nouveau bien visible dans le port de Carentan.

Les bénévoles de l'association Dreknor, les vikings et la mer sont rapidement intervenus.