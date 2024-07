JO 2024. La flamme olympique de retour en Seine-Maritime

Le passage de la flamme olympique a été un véritable événement populaire partout en France et notamment en Seine-Maritime, le 5 juillet dernier. Le département accueillera également la flamme paralympique. Elle sera de passage le 25 août à Rouen. La flamme paralympique sera allumée en Grande-Bretagne, à Stoke Mandeville, avant de rejoindre la France en empruntant le tunnel sous la Manche. A son arrivée dans notre pays, elle se divisera en douze flammes aux quatre coins de l'Hexagone. Durant quatre jours, elles emprunteront chacune un parcours, avant de se retrouver à Paris le mercredi 28 août.

Un parcours dans le centre historique de Rouen

Le dimanche 25 août, une de ces flammes sillonnera les rues de Rouen, avec un départ à 15h30 de l'Hôtel du Département (quai Jean Moulin), avant de réaliser une boucle dans le cœur historique de la ville et sur les quais de Seine. L'allumage du chaudron est prévu à 17h, sur le site de célébration situé à la prairie Saint-Sever. 24 relayeurs seront présents à Rouen, dont Lydie Faure Lecollier, présidente de l'association Activités sportives et de loisirs pour tous et athlète torball déficiente visuelle, ainsi qu'Edgar Empis, jeune espoir en para tennis de table, champion de France U23 en 2023 et licencié SPO Rouen tennis de table.

Un village d'animations

Pour que le passage de cette flamme paralympique soit un moment de fête, le département va installer un village d'animations (prairie Saint-Sever) qui sera ouvert de 10h à 19h. Il regroupera de nombreuses activités sportives et culturelles (homeball, sarbacane, para tennis de table, parcours motricité fauteuil, stand olympique, pickleball, volley assis, handball, escalade, capoeira, fanfare, maquillage enfants, structure gonflable ou encore, show de double Dutch).

Trois concerts sont également prévus avec Les Agités du bocal, Si senior et Les François premiers.