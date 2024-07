Sortie. Le dîner sur la digue de Cabourg : les inscriptions sont ouvertes pour l'événement de l'été

Cet événement phare de l'été, qui a rassemblé plus de 6 000 convives en 2023, promet une soirée mémorable mêlant convivialité, musique et spectacles.

Inscription et organisation

Les inscriptions seront ouvertes du lundi 22 juillet à 10h30 au samedi 27 juillet à 17h30. Chaque réservation est limitée à 30 personnes, soit cinq tables de six chaises. Les inscriptions se font à la salle des fêtes de la mairie de Cabourg ou par mail à evenementiel@cabourg.fr. Il est important de noter que les réservations par mail en dehors des délais ne seront pas prises en compte.

Préparez votre repas

Les participants ont deux options pour le dîner : apporter leur propre repas ou le commander auprès des commerçants partenaires. L'événement est une parfaite occasion de partager un repas convivial face à la mer, que vous soyez entre amis, en famille ou avec des voisins.

Une soirée à thème

Le Dîner sur la Digue se distingue également par son ambiance festive et ses animations. Des concerts et des déambulations égayeront la soirée, offrant aux convives une expérience inoubliable. La vue imprenable sur la Manche, le coucher de soleil en toile de fond, et l'embrasement de la plage en fin de soirée avec un spectaculaire feu d'artifice, ajoutent une touche magique à cet événement.

Dress code et décorations

Les participants sont encouragés à s'habiller de manière élégante ou à thème "classique" (voir les vidéos des éditions précédentes). Côté décoration, une nappe soignée, des assiettes incassables et des chandelles peuvent ajouter une touche chic à votre table.