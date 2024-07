Rouen. Une ado portée disparue, un appel à témoins est lancé

La police de Seine-Maritime a publié, mercredi 17 juillet, un appel à témoins pour tenter de retrouver une adolescente âgée de 13 ans, prénommée Ambre.

Des scarifications sur les bras

Elle a disparu samedi 13 juillet du foyer IDEFHI (Institut Départemental de l'Enfance de la Famille et du Handicap pour l'Insertion) de Rouen. L'adolescente portait alors une robe blanche à fleurs bleues. Brune aux yeux noirs, de corpulence ronde, la jeune fille d'1,60m présente des scarifications sur les avant-bras et a la particularité d'avoir un grain de beauté entre le nez et les lèvres.

La jeune fille a quitté son foyer samedi 13 juillet.

Toute personne susceptible d'apporter des informations sur cette disparition peut joindre l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00.

Il y a quelques jours, une adolescente de Canteleu avait déjà fait l'objet d'un appel à témoins. Elle avait été retrouvée saine et sauve.