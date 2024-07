Rouen. Mauvais temps : et si vous vous laissiez tenter par une activité en intérieur comme un escape game ?

En ce mardi 9 juillet, la pluie s'est invitée à Rouen. Heureusement, certains établissements réussissent à tirer parti de cette météo capricieuse comme les lieux spécialisés dans les escape games.

"En général, je ne fais pas attention au temps"

"Moi j'aime faire des escape games et pas forcément que quand il pleut. En général, je ne fais pas attention au temps dehors, je suis là pour m'amuser", confie Yaël Houldamar qui est venu découvrir l'escape game de Rouen Team Break. Il a testé l'escape game "Magic school", qui fait quelque peu écho à la célèbre saga Harry Potter. "J'ai bien aimé l'immersion avec les décors. Il y avait une locomotive, des baguettes et des surprises", poursuit-il.

Et avec ce temps pluvieux, l'établissement accueille de nombreux visiteurs. "Généralement, c'est là où il y a le plus d'affluence et aussi pendant l'hiver, notamment pendant les vacances", indique Daniel Parisi, alternant à Team Break. "Quand il ne fait pas beau dehors, il y a toujours la possibilité de faire des activités en intérieur. L'escape game en fait partie et en plus, ça permet de s'amuser", ajoute Corentin Dewilde, un adepte des escape games.

Des scénarios renouvelés

"Ici on propose cinq scénarios en termes d'escape game et aussi un Donut Quiz qui répond aux besoins des grands groupes, explique Daniel. On essaie de renouveler annuellement les scénarios, là par exemple, on va remettre le thème Walking Dead", en référence à la célèbre série américaine qui porte sur des histoires de zombies. Pour attirer de futurs participants, "on essaie aussi de proposer des thèmes qui rappellent les jeux télé comme Fort Boyard et Koh Lanta", relate l'alternant. Quand le soleil brille à Rouen, "on constate une baisse de fréquentation, et aussi pendant les vacances donc forcément ça nous impacte au niveau des taux de réservation, relate-t-il. Nos réservations se font surtout au dernier moment".

D'autres escape games à découvrir

A Rouen, d'autres lieux proposent aussi différents scénarios d'escape game comme Get out ! situé rue Jacques Lelieur. On y retrouve par exemple une enquête sur Merlin et un dragon. A LU6D, situé au 20 rue Alsace Lorraine, vous plongerez dans l'univers du célèbre Arsène Lupin, et au Donjon près de la gare de Rouen, vous ferez partie de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale pour libérer la ville aux cent clochers.