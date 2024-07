Manche. Plus de 4 000 enfants initiés à l'équitation depuis 4 ans

Le conseil départemental de la Manche a mis en place depuis 2020 un dispositif "Culture cheval" pour faire découvrir le cheval et plus largement la filière équine à tous les Manchois et notamment les plus jeunes. Des projets pédagogiques sont ainsi engagés chaque année, c'était le cas pour la classe ULIS de l'école primaire privée interparoissiale de Saint-Lô. Ces unités viennent ainsi en renfort pour les apprentissages fondamentaux en maths et français. Cette initiation à l'équitation et au cheval a été bénéfique pour ces 12 élèves âgés de 6 à 12 ans, indique Marion Joly leur enseignante.

Marion Joly Impossible de lire le son.

La relation enfant - cheval est très bénéfique pour Lucie Lesauvage, monitrice d'équitation au centre équestre de Saint-Lô.

Lucie Lesauvage Impossible de lire le son.

Depuis la mise en place de ce dispositif il y a 4 ans, plus de 4 000 élèves ont ainsi pu profiter de ces initiations à l'équitation. Et les enseignants ont jusqu'à l'automne pour candidater. L'année prochaine ce sont jusqu'à 45 classes qui seront accompagnées financièrement par le département à hauteur de 80% des dépenses, jusqu'à 2 500€ par classe.