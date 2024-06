Saint-Lô. Enseveli sur un chantier, un homme héliporté par Dragon 50 en urgence absolue

Grosse intervention ce lundi 17 juin. A l'ouest de Saint-Lô, l'hélicoptère Dragon 50 a été mobilisé dans la matinée pour secourir un homme de 25 ans. La victime s'est fait ensevelir sur un chantier. L'extraction de ce dernier s'est avérée difficile et a duré plus d'une vingtaine de minutes. L'homme se trouve dans un état grave et a été héliporté vers CHU de Caen.