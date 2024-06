[photos + vidéo] En images. Découvrez la Cité immersive, une plongée dans l'univers Viking à Rouen

Les derniers détails se règlent : derniers tours de vis, derniers coups de chiffon sur les décors… La Cité immersive Viking ouvre ses portes au sein du 105, samedi 15 juin. Le lieu est pensé comme une expérience : une plongée dans l'univers du peuple scandinave et de la création de la Normandie, à grand renfort de spectacle et de nouvelles technologies. "Pendant 1h30, vous parcourez un espace avec des décors magnifiques, comme un drakkar, des ruines, des jeux de fumées ou de lumières", décrit Jean Vergès, président de Cités immersives. Des acteurs célèbres incarnent sur des écrans qui se fondent dans le décor des personnages historiques. Nota Bene, le célèbre Youtubeur, participe à la médiation par des capsules vidéo. Et le visiteur est invité à participer. "Si tu me dis, j'oublie, si tu m'enseignes, je me souviens, si tu m'impliques, j'apprends, disait Benjamin Franklin." Une citation que se plaît à rappeler Jean Vergès. Chercheurs et historiens ont participé à la rigueur scientifique.

Un week-end de fête

L'ouverture est prévue en grande pompe, samedi 15 et dimanche 16 juin. "On organise gratuitement d'innombrables activités !" Concerts, animations, village médiéval, combats, jonglages, drakkar sur la Seine… La fête promet de prendre des airs de Valhalla.

Des acteurs ont participé pour incarner des figures historiques. Ici, le Rouennais Philippe Torreton incarne le premier Duc de Normandie, Rollon. Nota Bene, youtubeur vulgarisateur d'histoire, fait aussi partie de l'aventure.

Une part de rêve et de fiction a été conservée au sein de la Cité immersive qui invite au voyage, mais en toute transparence. Ce trône, qui semble tout droit sorti d'une série, est un "trône mytho", pour la photo souvenir.

Dans la salle du campement, trois générations de femmes racontent leur quotidien : une volva (prophétesse), une mère et une jeune adolescente. Une fenêtre sur l'évolution culturelle des Vikings, au contact des Chrétiens.

Elle est pensée comme le clou du spectacle. La salle des rêves offre une immersion à 360° dans un univers onirique sur la vie de Rollon ou encore de Guillaume le Conquérant. Ces projections viennent conclure la visite.