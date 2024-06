Buchy. Feu de quartier : cinq habitations impliquées et près de 83 pompiers mobilisés

Prudence du côté de Buchy, en Seine-Maritime. Vers 13h40, route de Sommery, un feu de quartier, impliquant cinq habitations, s'est déclaré. Près de 83 pompiers ont été mobilisés ainsi qu'une équipe spécialisée en Aéronefs télépilotés de lutte, appui et secours (ATLAS). Il n'y a pas eu de blessés.

Le secteur est à éviter

Pour éteindre les flammes de cet incendie, les sapeurs-pompiers ont utilisé six lances à incendie, dont deux sur échelle et bras élévateur articulé. Au total, les soldats du feu ont eu besoin de 33 véhicules. Ils ont également mis des animaux en sécurité et effectué une reconnaissance du lieu. Les professionnels conseillent d'éviter le secteur.