[Photos] Le Havre. La Patrouille de France s'entraîne à l'aéroport sous les yeux du public

Les temps forts se passent "de l'autre côté de l'eau" mais, du côté du Havre, on profite des à-côtés du 80e anniversaire du D-Day. La prestigieuse Patrouille de France utilise l'aéroport d'Octeville comme base arrière pour ses Alphajets, ces avions biplaces tricolores qui survoleront les plages du Débarquement à l'occasion de la cérémonie internationale. Depuis leur arrivée, lundi 3 juin, le public se presse derrière les grilles pour apercevoir les avions au décollage et à l'atterrissage.

La foule admire la Patrouille de France Impossible de lire le son.

A 600km/h

"On espère être à la hauteur de cette ferveur !, sourit le capitaine Nicolas Desagulier, alias Athos 3. On voit les mains qui se lèvent quand on part aux avions, les gens sont toujours là à notre retour, c'est vraiment extraordinaire."

Le capitaine Desagulier est Athos 3 au sein de la Patrouille de France.

Alors que les pilotes s'apprêtent à rendre hommage aux libérateurs, "l'émotion est prenante, même aujourd'hui", confiait le militaire au retour d'un entraînement au-dessus d'Omaha Beach, mardi. "Honorer nos anciens, les Alliés, le Débarquement… Nous sommes concentrés et on espère rendre fiers ceux qui ont œuvré pour la France et combattu sous les feux."

Le défilé du 6 juin sera réalisé par neuf Alphajets.

Jeudi 6 juin, les Alphajets décolleront à 15h55 d'Octeville pour déployer à 16h30, dans le ciel d'Omaha, "le plus grand drapeau français". Les neuf avions seront en formation "big nine", similaire à celle que l'on peut voir sur les Champs-Elysées, lors des cérémonies du 14 juillet. Ils seront suivis des Red Arrows britanniques.

Jeudi, c'est la formation "big nine" qui sera mise en place au-dessus d'Omaha Beach.

"Le moment où l'on appuie sur la gâchette pour la 'mise fumée', la tension se libère et on sait que l'on est au rendez-vous", sourit le capitaine Desagulier. A 600km/h, le pilote n'aura toutefois pas le temps de profiter du paysage…