Caen. Des créneaux pour visiter la glacière souterraine de Caen

C'est un site insolite qui fait partie intégrale de l'histoire de la ville de Caen. Les glacières souterraines se visitent cet été, avec de nouveaux créneaux proposés par l'office de tourisme de Caen la mer. Datant de la deuxième moitié du XIXe siècle, la glacière, 12m sous terre, permettait de conserver au frais des denrées alimentaires. En juin et juillet 1944, de nombreux habitants s'y sont réfugiés pendant les combats qui ont fait rage entre les forces alliées et les Allemands. "A quelques rues de là, se trouve la maison d'arrêt où, le 6 juin 1944, furent assassinées 87 personnes dont la plupart étaient des résistants", illustre d'ailleurs l'office de tourisme.

Pour les intéressés, les créneaux sont : les mardis 11 juin, 2 juillet et 20 août à 13h30, 14h30 et 15h30. Les mardis 27 août, 3, 10 et 17 septembre à 10h00, et enfin les samedis 15 et 29 juin, 13 juillet, 3 et 17 août à 9h30, 10h30 et 11h30. A chaque fois, 18 personnes maximum peuvent participer, à partir de 6 ans. Durée totale d'une cinquantaine de minutes. Les réservations se font en ligne.