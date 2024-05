Homme abattu à la synagogue de Rouen. [Photos + vidéo] Quels sont les dégâts causés par l'incendie du bâtiment ?

Cinq jours après l'attaque et l'incendie de la synagogue de Rouen, le bâtiment reste fragilisé à certains endroits. L'odeur de brûlé persiste au rez-de-chaussée et aux étages.

"Tout est endommagé"

L'intérieur de la synagogue de Rouen est recouvert de suie et des morceaux de plafond sont tombés par terre.

"Les dégâts sont considérables", confie Natacha Ben Haïm, présidente de la communauté juive de Rouen. "L'incendie s'est propagé dans une très grosse partie de la synagogue. Tout est endommagé", déplore-t-elle. "Le feu a dénudé tous les fils, la synagogue est vraiment hors d'état. Tous les murs sont noirs, les particules ont atteint toutes les pièces et le plafond tombe en lambeaux", poursuit-elle. La cuisine, les sanitaires au rez-de-chaussée et les étages où se situent des chambres et un petit appartement dans lesquels les fidèles se réunissaient sont recouverts de résidus liés à l'incendie.

"La synagogue en elle-même est foutue"

Les débris liés à l'incendie de la synagogue de Rouen sont encore présents cinq jours après.

"La synagogue en elle-même est foutue", assure la présidente. Heureusement, "on a pu sauver les rouleaux de la Torah [le livre juif sacré N.D.L.R] pour nous, c'était le plus important mais il y a des choses qui ont une valeur sentimentale qu'on n'aura plus jamais", regrette-t-elle. "Certaines familles ont offert des rideaux qui étaient posés devant l'arche et c'était des rideaux faits avant et pendant la Guerre, que des familles avaient cachés chez elles. Tout a été réduit en poudre", raconte Natacha Ben Haïm. Beaucoup de livres ont aussi été touchés et sont "irrécupérables de par l'odeur et même les bancs", poursuit-elle. L'arche qui était en bois a été ravagée par les flammes. Pour la restaurer, "je pense faire appel aux Compagnons du devoir".

Près de 500 000 euros de rénovation estimés

Les livres, le mobilier et les murs ont été touchés par l'incendie.

Selon Natacha Ben Haïm, "l'expert va passer. On attend ça avec impatience pour commencer les devis". Au vu de l'ampleur des dégâts de l'incendie, l'enveloppe budgétaire pour la rénovation est élevée. "Je pensais qu'on serait dans les 300 000 euros mais je crois qu'on va être près des 500 000 parce qu'il y a toute l'électricité à refaire, tout à évacuer. On a perdu nos congélateurs, ce qui était dedans" mais aussi la cuisine qui venait d'être refaite à neuf. Il faut retirer la moquette, vitrifier les planchers, "il va y avoir un coût énorme et en termes de sécurité, on va s'équiper davantage. On avait déjà de la vidéo mais on va aller plus loin", annonce la présidente de la communauté juive de Rouen.

Des dons pour aider à la restauration du bâtiment

Au niveau des dons, la synagogue en a déjà reçu plusieurs "ça touche l'international. On a pas mal de gens qui se sont manifestés. On a reçu des dépôts anonymes dans la boîte aux lettres". Un appel au don a aussi été lancé. Les travaux devraient durer "au moins six mois", indique Natacha Ben Haïm.

