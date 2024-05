[Photos + vidéos] Agents tués à Incarville. Suivez l'hommage national présidé à Caen par Gabriel Attal, Brigitte Macron présente

Société. Le Premier ministre Gabriel Attal et le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti sont à Caen ce mercredi 22 mai, à l'ancienne maison d'arrêt. Ils y rendent un hommage national à Arnaud Garcia et Fabrice Moello, les deux agents pénitentiaires tués mardi 14 mai au péage d'Incarville, dans l'Eure. Brigitte Macron et Elisabeth Borne sont également présentes