Calvados. Vingt feux d'artifice tirés depuis les plages du Débarquement

Le mois de juin est marqué par de nombreuses célébrations dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie. Pour "lancer" les festivités, la Région Normandie organise "un embrasement de la côte" pour le samedi 1er juin. Dès 23h30, 20 feux d'artifice seront tirés "afin de mettre en lumière les sites majeurs du Débarquement et rendre hommage aux vétérans qui se sont battus pour la liberté", explique la Région. Au total, 18 feux d'artifice seront tirés depuis des communes du Calvados. Parmi elles, on retrouve Grandcamp-Maisy, Colleville-sur-Mer, Ver-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, Colleville-Montgomery ou bien Ouistreham. La Région précise qu'une 21e commune est à l'étude.

Voici la liste complète des communes : Saint-Martin-de-Varreville (Manche), Sainte-Marie-du-Mont, Grandcamp-Maisy (Calvados), Cricqueville-en-Bessin, Vierville-sur-Mer, Colleville-sur-Mer, Aure-sur-Mer, Port-en-Bessin-Huppain, Asnelles, Ver-sur-Mer, Graye-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, Bernières-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, Langrune-sur-Mer, Luc-sur-Mer, Colleville-Montgomery, Lion-sur-Mer / Hermanville-sur-Mer, Ouistreham, Bénouville.