Météo. Orages, pluie et grêle prévus ce soir en Normandie

Après le beau temps, vient la pluie. Comme prévu par Météo France, les cinq départements normands sont placés en vigilance jaune aux orages ce dimanche 12 mai, au moins jusqu'à minuit.

De violents #orages⚡️ balaient actuellement le département de l'Eure où de nombreuses chutes de #grêle sont signalées. https://t.co/AVYVzdRMoI — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 12, 2024

Des orages ont déjà éclaté un peu partout sur le territoire, parfois accompagnés de chutes de grêle, comme dans l'Eure. A 16h30, les pompiers du département avaient déjà recensé une quarantaine d'interventions pour des infiltrations d'eau dans les habitations dans les secteurs de Bernay et Beaumont-le-Roger.

⛈️ Les orages s'accompagnent de fortes pluies et de grêle en Île-de-France et Normandie, ici à Gisors dans l'Eure. (© Cathy Thevenot Delory) pic.twitter.com/oBUQQ6lW0z — Météo Express (@MeteoExpress) May 12, 2024

Les départements de l'Eure, de la Seine-Maritime et du Calvados sont également placés en vigilance jaune à la pluie et aux inondations. Ce changement de météo s'accompagne d'une baisse des températures. Comptez entre 12 et 15°C dans la soirée.

Soyez d'autant plus prudents sur les routes alors que ce dimanche soir s'annonce noir en ce retour de week-end prolongé de l'Ascension. Par exemple, à la mi-journée, 20 km de bouchons avaient été recensés par Bison Futé autour de Caen sur l'A13 en direction de Paris.