Météo. Pluie, inondation, orages... Quatre départements normands en vigilance pour ce 1er mai

Météo. La météo s'annonce bien maussade avec de la grisaille, de la pluie, et même des orages en fin de journée en Normandie, mercredi 1er mai. Calvados et Orne sont placés en vigilance jaune pour pluie et inondation. La Seine-Maritime et l'Eure le sont aussi pour des risques d'orages en fin de journée.