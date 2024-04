Caen. Une descente en Pro B, des départs, et l'arrivée d'un champion d'Europe

C'est une fin de saison au triste scénario pour le Caen TTC. Les pongistes caennais n'ont pas réussi à obtenir leur maintien dans l'élite lors du sprint final. Malgré une victoire 3-0 face à La Romagne dimanche 28 avril, ils terminent tout de même derniers de Pro A, et évolueront donc en deuxième division l'an prochain. Avec une mission : remonter tout de suite dans l'élite et ne pas s'enliser en Pro B.

Le mercato est déjà réalisé pour l'an prochain

Qui dit fin de saison et descente dit mouvement au sein de l'équipe caennaise, avec deux départs majeurs : Anders Lind s'en va pour l'Allemagne, et Antoine Hachard part également, pour endosser l'an prochain les couleurs de Montpellier. Deux joueurs restent et ont renouvelé leur contrat : Stéphane Ouaiche et Romain Lorentz.

Le recrutement est déjà fait pour les deux places à combler. Juste après la victoire, Benoit Arcil, le président, a annoncé la venue l'an prochain d'Emmanuel Lebesson et de Lubomír Jančařík.

Le premier a un palmarès bien fourni, puisqu'il est double champion de France simple messieurs, champion d'Europe simple messieurs en 2016 et champion d'Europe double mixte en 2022. Le deuxième, tchèque, arrive en provenance de Jura Morez, équipe qui a lutté pour éviter la relégation en Pro A.