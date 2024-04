Hérouville-Saint-Clair. Elle mettait le Big Band Café en lumière : Frédérique Gendre, travailleuse de l'ombre, quitte la scène

Frédérique Gendre, figure emblématique de la salle de concert Le Big Band Café (BBC) à Hérouville-Saint-Clair, prend son envol après 24 années de dévouement.

Affectueusement surnommée "Fred" par de nombreux partenaires, elle incarne la voix du BBC avec son dynamisme, son sourire constant et sa connaissance encyclopédique de la programmation passée et à venir de la salle des musiques actuelles (SMAC). Elle a été le témoin privilégié de toutes les aventures qui ont façonné la légende du BBC au cours de ce quart de siècle. Frédérique Gendre a également brillé en prenant en charge la communication des premières éditions du festival Beauregard à la fin de la décennie 2000.

Toujours enjouée, cette professionnelle de la communication reste fidèle à Caen, entamant une nouvelle aventure professionnelle dont les contours ne sont pas encore dévoilés.

L'équipe du BBC, constituée de neuf salariés permanents et de bénévoles passionnés, continuera de perpétuer l'esprit de cet espace culturel emblématique, portant haut ses valeurs et son héritage de plus de 30 ans. Nous adressons à "Fred" tous nos vœux de succès dans ses nouveaux projets et lui exprimons notre gratitude et nos remerciements pour son accueil toujours généreux envers Tendance Ouest et nos gagnants qui ont eu le privilège d'assister à d'innombrables concerts à Hérouville-Saint-Clair grâce à son travail.