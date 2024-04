Le Havre. La Cavée Verte : 4 millions d'euros de travaux pour la rénovation du centre de formation du HAC

Dès le 1er juin, le tant attendu chantier de rénovation du centre de formation du HAC, avenue de la Cavée-Verte au Havre, va débuter. "Tout va être modernisé, sauf les terrains", résume Jean-Michel Roussier, président du club. Coût des travaux : quatre millions d'euros, financés par le HAC, la communauté urbaine, le Département et la Région. "C'est un centre vieillissant, les conditions d'accueil n'étaient pas tops. Cela va être compliqué pendant un an puisque les jeunes seront logés au Centre régional jeunesse et sports, mais ces travaux sont importants pour leur bien-être et pour continuer de convaincre des garçons de venir chez nous. C'était primordial et nécessaire", estime Mathieu Bodmer, directeur sportif.

Pour rappel, de grands noms du football sont passés par la Cavée Verte, comme Vikash Dhorasoo, Paul Pogba, Edouard Mendy, Steve Mandanda, Ryad Mahrez… Le site porte désormais le nom de Christophe Revault, ancien gardien du HAC disparu brutalement en 2021.