Place du commerce. Des nouveautés dans l'Orne

Une société de jeux

gonflables à la location

Anthony Landemaine lance Funny Jump

et loue des structures gonflables.

A 24 ans, l'Alençonnais cumule

avec son métier de conducteur de train

C'est le retour du printemps et des beaux jours, aussi peut-être aurez-vous envie de louer une structure gonflable pour un baptême, un mariage ou une kermesse. A Alençon, Anthony Landemaine relance sa société de jeux gonflables à la location. En 2017, alors qu'il n'a que 17 ans et est encore scolarisé au lycée Saint-François-de-Sales, il fonde Funny Jump avec l'aide de ses parents. "J'avais encore mon esprit d'enfant. J'aimais beaucoup les jeux gonflables quand j'étais petit et l'idée est venue assez simplement, un ami voulait louer un jeu gonflable", se souvient-il. L'offre était alors faible à Alençon. Cette activité lui a permis de payer ses heures de vol. Il ferme finalement la société deux ans plus tard, lorsqu'il part en Angleterre se former pour devenir pilote de ligne. Malgré la fermeture, Anthony continue de recevoir des demandes. Aujourd'hui, le jeune homme de 24 ans est conducteur de TER basé au Mans, instructeur de vol au Mans et à Alençon et relance donc Funny Jump. Toboggans géants, sumos, nuage pour tenir en équilibre… Il propose la location de jeux gonflables pour petits et grands à partir de 99€ la journée, dans un rayon d'environ 50 kilomètres autour d'Alençon. La structure est livrée avec une notice. Il est possible de prendre un forfait pour sa livraison, son montage et son démontage.

Pratique. Contact : 06 58 73 68 68 ou par mail à funnyjumppro@gmail.com.