Rouen. L'office du tourisme lance une opération spéciale enterrement de vie de jeune fille

Rouen sera-t-il le nouvel eldorado des enterrements de vie de jeune fille (EVJF) ? Jeudi 14 mars, l'office du tourisme a lancé une opération : Rouen, ville des enterrements de vie de jeune fille.

"La personne définit la personnalité de la future mariée, ce dont elle a envie et ce sur quoi elle pense qu'elle va accrocher", indique Delphine Croc, directrice générale de Rouen tourisme. Des animations sur mesure sont aussi proposées et permettent de valoriser les commerces locaux comme Amaï, à Rouen. "Au départ, j'organisais des ateliers pour des événements ponctuels et, petit à petit, je me suis associée à l'office du tourisme", raconte la gérante Aude Grancher. De fil en aiguille, elle a commencé à proposer d'autres ateliers créatifs, notamment pour des EVJF. "Je dirais que depuis une petite année, on voit un vrai essor", assure-t-elle. Dans son atelier, on pourra créer des couronnes de fleurs ou encore faire de la broderie. Pour cela, il faudra contacter l'office du tourisme et ensuite choisir cette activité qui s'adresse à des groupes de 5 à 15 personnes.