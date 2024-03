[Photos+vidéo] Sport. Le CSN d'Houlgate poursuit sa mue avant les Jeux olympiques

Le sprint final est lancé au Centre sportif de Normandie, à Houlgate. Avant d'accueillir trois délégations en préparation des Jeux olympiques cet été (équipe de France de taekwondo, équipe de France de judo paralympique et la lutte américaine), ce site de 12 hectares est encore en plein chantier. L'enjeu : livrer le nouveau dojo à la mi-mai. "C'est tout un symbole. On a un lien historique avec le judo français", explique Baptiste Gendrot, responsable de développement de cet "insep" normand. La légende Teddy Riner, Clarisse Agbegnenou et d'autres champions français sont passés par là.

Un dojo à la pointe

Après l'arrivée d'un nouveau bâtiment d'accueil (restauration, amphithéâtre de 200 places, salles de réunion), d'un pôle médico-sportif (sauna, hammam, bains froids…), de nouveaux gymnases, d'un terrain de beach, de nouveaux aménagements sont prévus d'ici la fin de l'année. Le gymnase Coubertin, emblème du CSN, va être totalement remis à neuf à l'automne. Deux bâtiments d'hébergement restent à construire. Côté foot, un terrain synthétique couvert, un terrain en herbe et un terrain hybride verront le jour en 2025. Un pas de tir à l'arc couvert est aussi prévu. Depuis 2018, 60 millions d'euros ont été investis par la Région Normandie pour rénover la quasi-totalité de ces infrastructures.