[Photos + vidéo] Granville. Les chefs des cuisines scolaires de Normandie s'affrontent pour un concours de cuisine 

Après les militaires, place aux chefs cuisiniers des établissements scolaires de Normandie. Avec le challenge "Bien manger en Normandie", eux aussi ont droit à un concours de cuisine. La deuxième des cinq épreuves a eu lieu au lycée hôtelier Marland de Granville, mercredi 13 mars.

Huit chefs, aidés d'un élève chacun, se sont affrontés sur le thème : le plat végétarien. Les deux aliments de base étaient régionaux, avec la carotte et le poireau du Val de Saire.

Parmi les critères d'évaluation, le prix du repas et la lutte contre le gaspillage.

Chacun des huit chefs candidats était accompagné par un élève du lycée.

Bien manger à la cantine, une vraie tendance

"Il y a une vraie tendance des plats végétariens, parce que la loi française impose un menu végétarien par semaine pour un élève", explique Sarah Lesnard de la chambre d'agriculture, qui organise le concours. La cantine a évolué et répond aussi davantage aux attentes d'aliments de qualité. "On est dans une période où le manger local, maison, de saison revient comme une qualité. On n'est plus dans des repas hypersophistiqués. On a des repas un peu plus simples, mais avec de vrais produits, avec une vraie saveur… C'est attendu, soit par les parents d'élèves, soit par les élèves, soit les deux", estime-t-elle.

Le goût était noté, mais aussi la lutte contre le gaspillage.

Les chefs sont obligés de proposer un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires.

Les lentilles sont un excellent moyen d'avoir des protéines.