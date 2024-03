Association. 16 sportifs manchois dans un club pour valoriser leur département

Pour la seconde année consécutive, 16 sportifs manchois sont regroupés dans un collectif, le Club Manche, pour porter les couleurs de la Manche et valoriser la dynamique sportive du département en cette année olympique.

Des athlètes sélectionnés en tenant compte de leurs résultats sportifs, du rayonnement territorial, mais aussi de l'attachement de chaque sportif à leur département.

Des athlètes de haut niveau, comme le tireur Éric Delaunay et l'haltérophile Clarisse Gomis qui sont en attente de leur qualification pour les JO de Paris cet été, et de jeunes espoirs, comme Jérémy Candy de Condé-sur-Vire qui s'est déjà illustré en kayak avec une médaille d'or et d'argent. Avec Quentin Urban, le duo a été sacré champions d'Europe en 2023 puis médaillé d'argent aux championnats du monde la même année.

Faire partie du Club Manche c'est aussi un soutien financier du département de 1 500 à 3 000 euros par an.

Le Club Manche est né d'une collaboration entre le département de la Manche, l'agence d'attractivité Attitude Manche et le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Manche.

Les sportifs du Club Manche sont, en élite :

• Eric Delaunay en skeet olympique ;

• Alice Robbe en tennis ;

• Guillaume Ruel en course à pied ;

• Clarisse Gomis en haltérophilie.

En espoirs :

• Maële Biré-Heslouis en marche athlétique ;

• Nathan Legendre en golf ;

• Julien Madelaine en canoë-kayak ;

• Briac Tencé en triathlon ;

• Yanis Baudain en tir à l'arc.

"Haut niveau et territoire" :

• Andy Delaunay en paralancer de poids ;

• Alex Grand-Guillot en surf et wingfoil ;

• Nicolas Bataille en parapétanque ;

• Jérémy Candy en canoë-kayak marathon ;

• Séraphin Périer en paracrossfit ;

• Yannick Noël en trail ;

• Dorian Deslandes en rallye.