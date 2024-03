La Hague. Ulysse, robot chien du laboratoire d'innovation de l'usine Orano

Le ministre de l'économie Bruno Le Maire était en visite à l'usine Orano de La Hague jeudi 7 mars toute la matinée, avec trois annonces.

Il a pu visiter la piscine, où sont stockés des combustibles usagés, mais aussi le FabLab, le laboratoire de recherche et développement d'Orano. Depuis la fin de l'été, il est installé dans le nouveau bâtiment "Atlas" et ouvert à tous les salariés. On y trouve des imprimantes 3D, différents bras robotisés, et surtout Ulysse, un robot chien avec un scanner 3D intégré.

Découvrez Ulysse, le robot chien d'Orano à La Hague Impossible de lire le son.

Guillaume Avoine, l'expert en mesure 3D qui le pilote, estime que la machine permet d'accéder à des lieux inaccessibles à l'homme, mais qu'énormément d'autres usages sont imaginables. "On est dans une usine vieillissante, mais on met tout en œuvre pour avoir les dernières technologies pour nous aider", assure-t-il, et cela, même si elles ne servent pas forcément dans l'immédiat.