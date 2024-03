Normandie. Les grandes marées : elles sont de retour pour le mois de mars et promettent d'être spectaculaires

Le spectacle promet d'être saisissant. Dès samedi 9 mars, les grandes marées seront de retour sur les côtes normandes et le moins que l'on puisse dire, c'est que le spectacle sera au rendez-vous puisque ces dernières devraient atteindre dès lundi 11 et mardi 12 mars, un coefficient de 116, soit le plus haut de l'année 2024. Avec le va-et-vient de la mer, l'estran se couvre et se dévoile à perte de vue en offrant des panoramas et paysages qui changent toutes les 6 heures.

La Normandie se prépare à accueillir la plus grande marée de l'année et certainement l'une des plus significatives de la décennie. Cet événement naturel, résultant d'une configuration astrale unique, promet un spectacle fascinant. En effet, les grandes marées d'équinoxe sont le fruit d'un alignement précis de la Terre, de la Lune et du Soleil, générant des forces gravitationnelles exceptionnelles. Le 12 mars, ces conditions seront particulièrement propices à une montée des eaux dans la région.

Au-delà de leur beauté, les grandes marées jouent un rôle crucial dans l'écologie littorale. Elles contribuent au brassage des eaux, à la redistribution des sédiments et à la régénération des habitats marins. Ces mouvements d'eau influencent la biodiversité côtière, favorisant la santé des écosystèmes. Pour les communautés locales et les visiteurs, les grandes marées sont également l'occasion d'explorer les zones habituellement submergées, offrant un aperçu unique de la vie marine à marée basse.

Les pêcheurs à pied, promeneurs et autres passants devront cependant veiller à la plus grande prudence. Ces marées peuvent être particulièrement puissantes et rapides : de quoi se retrouver piéger en un rien de temps. Par mesure de sécurité, il est recommandé avant toute sortie en mer ou sur le littoral de :

• prendre connaissance de la météo et se méfier de la brume ;

• vérifier les coefficients et les horaires des marées ;

• rester à proximité d'un point de repli et conserver un point de repère visuel sur le littoral ;

• ne pas sortir seul et informer ses proches de ses intentions ;

• disposer d'un moyen de communication pour alerter les secours au 196 ou canal 16 du VHF ;

• vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord.

En ce qui concerne les coefficients, toutes les informations sont à retrouver sur : https://maree.shom.fr/

Etretat

Marées pour le mois de mars 2024 à Etretat.

Granville

Marées pour le mois de mars à Granville.

Port-en-Bessin

Marées pour le mois de mars à Port-en-Bessin.