Voile. Un bateau frappé par la foudre : deux Manchois secourus au milieu de l'Atlantique

Noa Geoffroy et Pierrick Letouzé, deux skippers cherbourgeois, ont eu la peur de leur vie dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 mars. Ils étaient à bord du Class 40 Sogestran Seafrigo lorsque le bateau a été frappé par la foudre. En partance des Antilles direction Le Havre, ils se trouvaient alors au beau milieu de l'Atlantique.

Sauvés par un cargo

Rapidement, un incendie s'est déclaré à bord du navire, ainsi qu'une voie d'eau. L'équipage a vite maîtrisé ces deux phénomènes, alertant au passage les secours. Ce n'est qu'au bout de douze heures, nécessaires pour les localiser précisément, qu'un cargo en route pour le Panama a récupéré les deux naufragés. Noa Geoffroy, originaire de Montfarville près de Barfleur, et Pierrick Letouzé sont sains et saufs.

La balise du bateau endommagé fonctionne toujours, et un équipage s'est formé pour le retrouver. "Cédric Chateau et Guillaume Pirouelle accompagnés d'autres skippers, partenaires et techniciens embarqueront notamment ce soir de Martinique sur un catamaran de 45 pieds pour partir à la recherche du Sogestran Seafrigo", rapporte du navire perdu ce mercredi 6 mars.

