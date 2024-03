Carrouges. Quel climat en 2070 ? L'Orne se prépare à un énorme coup de chaud

Quel sera le climat dans l'Orne en 2070 ? A vos climatiseurs ! Le Géoparc Normandie-Maine vient d'effectuer une projection qui se base sur les données qui ont été publiées par le Giec-Normand.

Alors que plus aucun jour ne se passe sans que l'on entende parler du changement climatique, malgré la canicule qui est annoncée, cela fait... froid dans le dos. Le parc et géoparc Normandie-Maine a travaillé en partenariat avec un géographe-climatologue, enseignant-chercheur de l'université de Caen. Il s'agit d'un travail de modélisation "pour visualiser de façon concrète les trajectoires probables du changement climatique sur notre territoire" qui vient d'être publié fin février.

Des nuits tropicales

Selon ce travail, à l'horizon 2070 et en tenant compte des relevés effectués sur la période 1976-2005, il ferait sur l'ouest du département de l'Orne, en moyenne 2,15°C de plus. Cela représenterait 20 jours d'été supplémentaires avec une température supérieure à 25°C mais aussi 1,5 jour par an avec plus de 35°C. On dénombrerait alors chaque année 23 jours supplémentaires de canicule et on vivrait chaque année quatre nuits qualifiées de "tropicales" avec une température nocturne qui ne redescendrait pas sous les 20°C.

Une carte et des stations météo

Une carte a été éditée pour permettre aux habitants du territoire du parc de mesurer l'évolution climatique sur leur lieu de résidence. Ce travail se poursuit avec désormais la mise en place de stations météo sur le territoire du parc Normandie-Maine. Une expérimentation va également être menée cette année avec les trois autres parcs naturels régionaux normands, pour reproduire ce même travail sur chacun des trois territoires.