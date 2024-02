Manche. Des centaines d'oiseaux marins se sont échoués sur les côtes du Cotentin

Des cadavres par centaines, des oiseaux marins retrouvés en hypothermie, dénutris, que se passe-t-il sur les côtes manchoises ces dernières semaines ? C'est l'association Sea Sheperd qui a lancé l'alerte après avoir recensé 130 décès chez les guillemots, une espèce d'oiseaux de mer, cousine des pingouins. Si la situation s'est déjà produite dans le passé, cette année reste tout de même exceptionnelle.

"La météo de ces derniers jours a été très difficile, on pense que ça les a probablement épuisés, mais cela ne peut pas être la seule hypothèse. Il va falloir trouver des explications pour apporter des solutions", explique Lamya Essemlali, présidente de l'association en France. Des propos aussitôt tempérés par Vincent Pipaud, président de la Ligue de la Protection des oiseaux : "Ce n'est pas étonnant au vu de la succession de tempêtes qui les a beaucoup fatigués." Les autopsies réalisées devraient nous éclairer un peu plus sur les causes de ce désastre écologique.